В России зафиксировано 25 345 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 25 345 человек. Зараженных обнаружили во всех регионах страны. Из низ у 20,2% симптомов не наблюдалось. Скончались от ковида 589 пациентов, выздоровели – 26 882.
Москва вновь заняла первое место по количеству зафиксированных случаев заражения в сутки – 5 191. Далее в списке упоминается Санкт-Петербург с 3 684 заболевшими. Московская область оказалась на третьем месте – 1 148.
Также много зараженных обнаружено в Нижегородской (+473), Свердловской (+370), Воронежской (+351) и Вологодской областях (+340), Карелии (+451), Красноярском (+335) и Хабаровском краях (+333).
За все время коронавирус обнаружили более чем у 2,3 миллиона человека. Выздоровели от ковида 1,8 миллиона жителей России, умерли – 41 053.
В стране действует ряд ограничений, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Например, несколько недель назад был введен всеобщий масочный режим. Использование средств защиты обязательно в местах скопления людей – транспорте, магазинах, театрах и других помещениях.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Диего ушел в вечность
Достали уже!
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин
Рашка-Парашка