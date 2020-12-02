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Коронавирус
В России зафиксировано 25 345 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 25 345 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Оперативный штаб поделился свежими данными по коронавирусу в России. Страна до сих пор не вышла на плато заболеваемости.

Продолжение: Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд
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За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 25 345 человек. Зараженных обнаружили во всех регионах страны. Из низ у 20,2% симптомов не наблюдалось. Скончались от ковида 589 пациентов, выздоровели – 26 882.

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Москва вновь заняла первое место по количеству зафиксированных случаев заражения в сутки – 5 191. Далее в списке упоминается Санкт-Петербург с 3 684 заболевшими. Московская область оказалась на третьем месте – 1 148.

Также много зараженных обнаружено в Нижегородской (+473), Свердловской (+370), Воронежской (+351) и Вологодской областях (+340), Карелии (+451), Красноярском (+335) и Хабаровском краях (+333).

За все время коронавирус обнаружили более чем у 2,3 миллиона человека. Выздоровели от ковида 1,8 миллиона жителей России, умерли – 41 053.

В стране действует ряд ограничений, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Например, несколько недель назад был введен всеобщий масочный режим. Использование средств защиты обязательно в местах скопления людей – транспорте, магазинах, театрах и других помещениях.

Автор: 2 декабря 2020, 11:46 Источник: Telegram-канал "Оперштаб Москвы"

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