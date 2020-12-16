Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 декабря 2020 года

Ученые, политики и медики разрабатывают вакцины от ковида, вводит новые меры безопасности и спасают тысячи жизней. Однако вирус не спит. Так, Всемирная организация здравоохранения рассказала о новой разновидности COVID-19. Мутацию обнаружили в Великобритании.
Ранее представитель организации Дэвид Набарро сообщил, что новый вид коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем ранее известный. Тем не менее назвать его более опасным нельзя.
Что касается коронавируса в России, то министр здравоохранения страны Михаил Мурашко назвал условие, при котором пандемия в мире завершится. Это произойдет только после того, как вакцинацию пройдет большинство населения стран.
Коронавирус в Москве
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Коронавирус в России
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