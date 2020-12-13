Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 декабря 2020 года

В разных странах политики по-разному решают вопрос введения более жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом. Где-то правительства вводят карантин невзирая на растущие протесты, кто-то все же прислушивается и к простым людям, и к доводам логики.
Мэр Москвы Сергея Собянин, в частности, заметил, что ни комендантский час, ни сухой закон на Новый год в городе вводиться не будет. Россияне ожидают, что его примеру последуют и главы других субъектов страны.
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