Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 декабря 2020 года

С приближением Нового года люди все чаще задумываются, не подготовят ли к этой дате власти новые ограничения в связи с коронавирусом. Эту идею прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Судя по всему, аналогичных взглядом придерживаются и главы других субъектов России.
Как сходятся во мнении эксперты, жесткость мер безопасности будет зависеть от ситуации со статистикой по скорости распространения ковида. Немаловажный фактор и доступность вакцины.
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