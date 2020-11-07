Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 ноября 2020 года

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что ежедневный прирост заболевших продолжит увеличиваться ещё, по меньшей мере – неделю. Прежде специалисты выражали уверенность, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит уже к середине ноября.
Самая сложная ситуация – по-прежнему в столице. В пятницу начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков призвал москвичей не передвигаться по городу без острой необходимости. Однако жестких карантинных мер, подобных тем, что были весной, столичные власти вводить не планируют.
Тем времени губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил запрет на проведение массовых мероприятий в регионе до 22 ноября. Жители не смогут посещать развлекательные, культурные, спортивные и досуговые мероприятия, а также ходить в музеи и заповедники.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 456 689
- Умерли –7 140
- Выздоровели – 332 984
Коронавирус в России
- Заболели – 1 733 440
- Умерли – 29 887
- Выздоровели – 1 296 124
Коронавирус в мире
- Заболели – 48 680 103
- Умерли – 1 233 313
- Выздоровели – 32 192 465
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