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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Коронавирус в России сегодня продолжает распространяться скачкообразным образом. Позавчера число новых заражений после долгого застоя подскочило почти до 20 тысяч человек, сегодня же заболели на порядка 300 человек меньше.
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Несмотря на то, что наиболее напряженная ситуация сохраняется в Москве, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не намерен вводить в городе жесткий карантин, подобный тому, что был весной. В эфире одного из федеральных телеканалов он заверил, что система здравоохранения справляется с текущими задачами.

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Однако в других регионах России дела обстоят хуже. Во время консилиума по вопросам COVID-19 эксперт по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что отечественная система здравоохранения испытывает перегрузку. По словам Драпкиной, стране ощутимо не хватает врачей, занимающихся лечением больных коронавирусом.

Также в Минздраве назвали основной и самый частый симптом заражения коронавирусом в России сегодня. По мнению экспертов, чаще всего у пациентов наблюдается повышенная температура тела – около 37,5 градусов. При этом кашель встречается менее чем у половины заболевших.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 450 436
  • Умерли – 7 071
  • Выздоровели – 329 201

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 712 858
  • Умерли – 29 509
  • Выздоровели – 1 279 169

Коронавирус в мире

  • Заболели – 48 090 690
  • Умерли – 1 225 202
  • Выздоровели – 31 889 030

Автор: 6 ноября 2020, 06:09

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