Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 ноября 2020 года

Причиной такого неутешительного прогноза врачи называют пропуск плановой вакцинации из-за карантинных ограничений. Многие пропустили прививки просто из-за того, что их больницы закрыты. Также причиной называют возможное отсутствие своевременной помощи из-за обилия зараженных коронавирусом.
Сейчас главной целью врачей по всему миру является спасение людей от коронавируса. Многие плановые осмотры детей попросту пропускают, боясь заразиться опасной инфекцией. По данным ВОЗ, в этом году более 94 миллионов детей пропустили плановую вакцинацию.
На сегодня в мире произошло около 57 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали более 1,3 миллиона человек.
КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ
- Заболели – 547 138
- Умерли – 8 233
- Выздоровели – 400 332
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 2 064 748
- Умерли – 35 778
- Выздоровели – 1 577 435
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 57 564 083
- Умерли – 1 372 182
- Выздоровели – 36 875 075
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