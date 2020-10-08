Сколько денег потратили на лечение Трампа от COVID-19

Согласно источникам авторитетного издания The New York Times, на лечение Трампа было выделено более 100 тысяч долларов. Значительная часть этой суммы была потрачена на перелет президента.
Известно, что американского лидера доставили в госпиталь на вертолете. В медучреждении Трамп провел три дня. В федеральное правительство президент также добирался по воздуху. Общая стоимость полетов может достигать 40 тысяч долларов, считает автор издания.
Также, президент сделал несколько тестов на коронавирус, пишет Пятый канал. В курс лечения входили кислородная терапия, стероиды и антитела. Выписка Трампа состоялась 5 октября. При этом его состояние держится в секрете.
Напомним, коронавирусом также заразилась супруга президента США Меланья Трамп. В отличие от мужа, первая леди страны проводила время дома, госпитализация не потребовалась. В настоящий момент она чувствует себя хорошо.
Ранее Владимир Путин поддержал заразившегося Трампа. Дмитрий Песков сообщил, что президент России желает американскому коллеге скорейшего выздоровления.
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