Заболевшему коронавирусом Порошенко стало хуже

Бывший президент Украины Петр Порошенко, заболевший коронавирусом, стал чувствовать себя хуже. Политик находится в больнице с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена Мария.
По словам супруги, врачи пока не могут взять у Порошенко анализы, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни. Дело в том, что кровь политика слишком густая.
Напомним, о заражении Петра Порошенко стало известно 29 сентября. Экс-президент Украины рассказал журналистам, что привык переносить все болезни на ногах, но коронавирус оказался опаснее.
Кроме того, болезнь обнаружили и у дочери политика Евгении. Отметим, что 20-летняя девушка переносит COVID-19 гораздо легче, чем ее отец. Госпитализация ей не потребовалась.
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