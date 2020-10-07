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Коронавирус в России: за сутки число зараженных выросло на 11,1 тысячи

Коронавирус в России: за сутки число зараженных выросло на 11,1 тысячи

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Оперативный штаб опубликовал в среду свежие данные статистики. Ситуация с коронавирусом в стране становится все напряженнее.
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За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 11 115 граждан в 85 регионах страны. Победили вирус 6 699 россиян. Жертвами стали 202 пациента.

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Сюжеты Коронавирус в России

Большинство новых случаев зарегистрировали в Москве – 3 229. Далее следует Санкт-Петербург с 456 инфицированными. На третьем месте оказалась Московская область, где болезнь подхватили 395 местных жителей.

Таким образом, всего болезнь выявили у 1,248 миллиона граждан. За весь период пандемии вылечились и покинули больницы 995 тысяч человек, умерла 21 тысяча россиян.

Рост заболеваемости COVID-19 в стране был ожидаем. Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн рассказал, что в осенний период люди чаще всего подвержены простудам и болезням верхних дыхательных путей.

Также специалист предупредил, что новая вспышка коронавируса в России будет жестче, чем предыдущая. К счастью, отечественная система здравоохранения готова к предстоящим вызовам.

Непростая эпидемиологическая обстановка складывается в Москве. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова объяснила это тем, что горожане перестали носить медицинские маски в общественных местах.

По ее словам, жители Москвы расслабились и перестали соблюдать элементарные правила предосторожности. Ракова напомнила, что количество коек в городских больницах ограничено.

Автор: 7 октября 2020, 10:32 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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