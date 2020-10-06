Обнаружено полезное свойство коронавируса

Исследователи предположили, что такое действие оказывает S-белок. Он отвечает за проникновение SARS-CoV-2 в клетки организма.
Выяснилось, что белок подавляет передачу сигналов, отвечающих за появление болевых ощущений. Кроме того, слияние оказывает связанный с ростом эндотелия сосудов А нейропилин-1. Специалисты считают, что именно его связь с S-белком дает обезболивающий эффект.
Мировое научное сообщество не покладая рук работает над созданием лекарства и вакцины от коронавируса. Каждый движется к цели своим путем. В апреле этого года любопытный вариант предложили ученые из США. Напомним, для борьбы с коронавирусом в мире они создали новый, искусственный вирус. Он содержит фрагменты S-белка, из которого состоят шипы COVID-19. Эффективность такого подхода проверили на крысах.
Как писали "Дни.ру", вакцина от коронавируса в России, согласно оценкам специалистов, может появиться к началу 2021 года. К этому же сроку препарат могут разработать и в других странах.
В России с начала пандемии коронавируса COVID-19 заразились 1,23 миллиона человек. При этом 988 576 пациентов выздоровели, а 21 663 человека скончались. Коронавирусом в мире к 6 октября заболели 35 533 035 человека, умерли – 1 048 425, выздоровели – 26 630 755.
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