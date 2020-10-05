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Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации

Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Оперативный штаб в понедельник опубликовал неутешительные данные статистики: за сутки коронавирусом заболели 10 тысяч россиян. В Кремле обеспокоены поступившей информацией.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что рост числа инфицированных является серьезным поводом для мобилизации. Граждане должны проявлять большую осторожность в ежедневном обиходе.

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"Это касается каждого из нас", – подчеркнул он. В Кремле также отметили, что президент Владимир Путин пока не рассматривает возможность повторного введения режима всеобщей самоизоляции в стране.

Ранее в Совете Федерации рассказали, что жесткие ограничения по COVID-19 могут коснуться только пожилых граждан. Дело в том, что эта группа населения является наиболее уязвимой из-за слабого иммунитета.

Как сообщил источник издания "Ведомости", сейчас в Москве рассматривают несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с заболеванием. Самая жесткая из них – это возвращения пропусков для поездок на транспорте.

На этой неделе все столичные школьники уходят на каникулы из-за роста заболеваемости. В Минпросвещения рассказали, что после этого детей переведут на дистанционный режим обучения. Позднее эту информацию опровергли.

По состоянию на 5 октября опасную инфекцию выявили у 1,225 миллиона человек. Вылечились и выписались из больниц 982 тысячи россиян. Жертвами коронавируса нового типа стала 21 тысяча пациентов.

Автор: 5 октября 2020, 13:58 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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