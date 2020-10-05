Заявление о переводе московских школьников на дистанционное обучение устроило переполох

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк рассказал, что аналогичные меры коснутся еще двух российских регионов – Ульяновской области и Сахалина. Точную дату перевода детей на удаленку выберут местные власти.
Заявление ведомства устроило переполох в Сети. Примечательно, что через некоторое время пресс-служба министерства сообщила РИА Новости, что эта информация не соответствуют действительности.
Напомним, что с понедельника, 5 октября, все столичные школы уходят на двухнедельные каникулы. Мэр Москвы Сергея Собянин объяснил это увеличением количества зараженных COVID-19 в городе.
Градоначальник порекомендовал родителям оставлять детей на даче или дома. Все прогулки должны проходить в ближайших дворах и парках. Школьникам не следует ездить на общественном транспорте и ходить в торговые центры.
На этой неделе все столичные работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим. В обязательном порядке должны быть отправлены домой пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.
За последние сутки в Москве коронавирус обнаружили у 3 537 граждан. Таким образом, всего инфекцию подхватили 307 477 жителей столицы. Выздоровели и покинули больницы 253 944 человека, умерли 5 370 пациентов.
В минувшую пятницу, 2 октября, мэр города назвал ситуацию критичной. Власти Москвы принимают все необходимые шаги для того, чтобы не допустить развития событий по негативному сценарию.
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