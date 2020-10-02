В ВОЗ напомнили России об опасности повторного карантина

Вуйнович отметила, что сейчас ситуация с COVID-19 кардинально отличается от того, что было в феврале. Коронавирус хорошо изучен, механизм его поведения понятен – благодаря этому можно успешно лечить инфекцию, не останавливая экономику, подчеркнула представитель ВОЗ.
Возвращение карантина пагубно скажется не только на экономической активности, но и системе здравоохранения: у людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными заболеваниями могут быть трудности с получением медицинской помощи, сказала Вуйнович. Помимо этого, ограничительные меры оказывают серьезное давление на психику человеку, добавила она.
В России за последние сутки выявлено более 9,4 тысячи зараженных коронавирусом. Ситуацию прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сезонный рост заболеваемости был ожидаем.
Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. В противном случае возможно возвращение самоизоляции, предупредила вице-премьер.
Напомним, что в Москве предприняты меры для стабилизации эпидемиологической обстановки. Вместо одной недели школьники будут отдыхать две, кроме того, треть работников столичных предприятий должно перейти на удаленную работу.
С 28 сентября пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и ограничить число контактов. За последние сутки коронавирус в Москве выявлен у 2,7 тысячи человек.
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