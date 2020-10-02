Коронавирус в России: за сутки болезнь обнаружили у 9,4 тысячи человек

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. Выздоровели и покинули медучреждения 6 054 человека. Жертвами коронавирусной инфекции стали 186 пациентов.
Отметим, что лидером по числу зараженных остается Москва. Число больных COVID-19 в столице увеличилось на 2 704. За ней следует Санкт-Петербург, где выявили 302 случая. Далее идет Московская область с 244 больными.
Таким образом, за весь период пандемии в России инфекцию подхватили 1,19 миллиона граждан. Полностью вылечились от коронавируса 970 тысяч жителей страны, скончалась 21 тысяча человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе критичной. Власти будут вынуждены пойти на более жесткие меры, если количество больных продолжит расти.
Правительство уже подписало указ об обязательном переходе на удаленную работу. С 5 октября все столичные работодатели должны будут отправить домой не менее 30% работников, включая людей старше 65 лет.
Также со следующей недели все школы Москвы уходят на двухнедельные каникулы. Дистанционные занятия в этот период проводиться не будут. Детские сады работают по обычному графику.
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