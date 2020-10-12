Когда закончится вторая волна коронавируса: данные Роспотребнадзора

В России продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Среди зараженных оказываются как простые граждане, так и политики, и звезды. В Роспотребнадзоре следят за ситуацией. Представитель ведомства рассказала о риске прихода второй волны эпидемии, а также о том, когда все может закончиться. прочитано 610 раз Риск прихода второй волны коронавируса в России есть. Так может продолжаться до тех пор, пока у большинства граждан страны не сформируется иммунитет и выработаются антитела к новому вирусу. Об этом в эфире "России 24" рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. ПО ТЕМЕ Пульмонолог сообщил о сроках пандемии коронавируса Сюжеты Коронавирус в России Ранее эпидемиологи рассказали, что коронавирус не может резко исчезнуть с нашей планеты. Однако вирус может превратиться в микроорганизм, вызывающий сезонные ОРВИ. Болеть им будут по-разному в зависимости от обстоятельств. В их числе – возраст больного, доза вируса, попавшего в организм, и степень контакта с источником инфекции, сообщает RT. Число заболевших коронавирусом увеличивается в том числе и потому, что многие сейчас вышли на свои рабочие места после продолжительной самоизоляции. Напомним, Роспотребнадзор призвал российских работодателей перевести на удаленную работу не менее 30 процентов своих сотрудников. Также из принятых мер – ограничение передвижения в общественном транспорте пенсионеров. В Москве для этого социальные карты временно заблокированы. За сутки в стране выявили 13 592 новых случая коронавируса. 125 человек умерли. 3793 вылечились.

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