Теперь точно: ученые доказали заразность рака

Рак и остальные перечисленные болезни считались неинфекционными, однако новые исследования ученых говорят об обратном. По словам профессора Бретта Финли, онкология может передаваться через микробиом, передает телеканал "360".
Микробиом – это все существующие в теле человека микроорганизмы. Среди них есть как полезные бактерии, так и вирусы и грибки.
Чтобы доказать, что рак заразен, исследователи в одном из своих экспериментов перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате вторая мышь тоже стала полнее, сообщает Пятый канал.
Развитие онкологии специалисты связывали с генетической предрасположенностью, образом жизни и факторами окружающей среды. Теперь стало ясно, что рак заразен, пишет ToDayNews Ufa. В обществе передача вирусов и микробов может происходить через тесные контакты.
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