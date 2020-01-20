Ученые назвали защищающий от рака продукт

Консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль назвал продукт, снижающий риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, защитить организм от злокачественной опухоли поможет фасоль.

Как сообщает ToDayNews Ufa, в продукте содержится фолиевая кислота, которая укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систему. "Чем темнее фасоль, тем существеннее в ней содержание флавоноидов, а в связи с этим и сильнее ее действие против развития злокачественных новообразований", – отметил консультант.