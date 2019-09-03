"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников

Ни для кого не секрет, что во время учебного года школьники тратят много энергии. Как же ее грамотно восполнить и не "посадить" желудок? Медики назвали три наиболее полезных продукта, которые помогут ученику оставаться в форме, и несколько опасных.



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