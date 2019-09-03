"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников

Роспотребнадзор призвал родителей контролировать режим питания детей. В последнее время у учеников все чаще выявляются проблемы с пищеварительным трактом. Кроме того, эксперты рассказали, какие ингредиенты стоит добавить в ланчбокс ребенка, а какие стоит оставить дома.
"Конечно, есть много полезных продуктов, которые нужны детям, но в этот
ланч-бокс нельзя ребенку положить с собой скоропортящиеся продукты,
например масло или ту же рыбу. За целый день в тепле они могут
испортиться, и ребенок отравится", – рассказала в интервью "Вечерней Москве" гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Она добавила, что помимо этого, не рекомендуется давать с собой детям сладкие булочки и "сладкие шоколадные напитки из пакетика". Эксперт пояснила, что от этого у ребенка может произойти "инсулиновый взрыв" – вначале подъем настроения, а после него резкий упадок сил.
Вместо всяких "неполезностей" гастроэнтеролог предлагает давать с собой школьнику вареное яйцо – полноценный набор белков, жиров и углеводов, цельнозерновые хлебцы, богатые клетчаткой, и яблоко для поддержания уровня витаминов.
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