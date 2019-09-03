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Здоровье

"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников

Фото: www.globallookpress.com
Ни для кого не секрет, что во время учебного года школьники тратят много энергии. Как же ее грамотно восполнить и не "посадить" желудок? Медики назвали три наиболее полезных продукта, которые помогут ученику оставаться в форме, и несколько опасных.
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Роспотребнадзор призвал родителей контролировать режим питания детей. В последнее время у учеников все чаще выявляются проблемы с пищеварительным трактом. Кроме того, эксперты рассказали, какие ингредиенты стоит добавить в ланчбокс ребенка, а какие стоит оставить дома.

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"Конечно, есть много полезных продуктов, которые нужны детям, но в этот ланч-бокс нельзя ребенку положить с собой скоропортящиеся продукты, например масло или ту же рыбу. За целый день в тепле они могут испортиться, и ребенок отравится", – рассказала в интервью "Вечерней Москве" гастроэнтеролог Мария Бадалян.

Она добавила, что помимо этого, не рекомендуется давать с собой детям сладкие булочки и "сладкие шоколадные напитки из пакетика". Эксперт пояснила, что от этого у ребенка может произойти "инсулиновый взрыв" – вначале подъем настроения, а после него резкий упадок сил.


Вместо всяких "неполезностей" гастроэнтеролог предлагает давать с собой школьнику вареное яйцо – полноценный набор белков, жиров и углеводов, цельнозерновые хлебцы, богатые клетчаткой, и яблоко для поддержания уровня витаминов.

3 сентября 2019, 14:12
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