"Это не наш национальный продукт": Онищенко призвал россиян отказаться от шаурмы

Известие о том, что практически во всех точках торговли шаурмой, проверенных в Москве, были выявлены нарушения, стало громом среди ясного неба. В связи с этим бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как уберечься от нежелательных последствий после употребления сомнительной пищи.

Онищенко убежден, что на шаурму налегают в основном приезжие, а не москвичи. При этом данную пищу, по мнению чиновника, потребляют скорее вынуждено, так как не у всех есть деньги на здоровое питание. "Однако любой человек вправе запросить документы, откуда произошел этот полуфабрикат. И ему обязаны предоставить. Обратить внимание на тех людей, которые стоят за прилавком, есть ли у них спецодежда, опрятно ли они выглядят", – цитирует Онищенко НСН. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке добавил, что гражданам следует присмотреться к отечественной кухне. "Шаурма – это не наш национальный продукт. Было бы правильно взять курс на развитие национального общепита", – резюмировал он.