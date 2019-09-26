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Здоровье

Онколог рассказал самое важное о раке мозга

Фото: www.globallookpress.com
В связи с участившимися новостями об онкологии у отечественных звезд россияне стали бдительней относиться к своему здоровью. О причинах рака мозга – глиобластомы, симптомах и провоцирующих факторах рассказал онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра ОН КЛИНИК – Анатолий Михайленко.
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Рак головного мозга – глиобластома, является опухолью злокачественного характера. Среди общего количества онкозаболеваний, рак мозга встречается в 5-6% случаев. Этот недуг отличает стремительное развитие и способность метастазировать.

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Сдавливание или разрушение ткани мозга в области опухоли обуславливает, так называемую, первичную симптоматику:

  • Головная боль постоянного характера, не проходящая от приема обезболивающих лекарств.
  • Рвота вне зависимости от приема пищи. Опухоль давит на рвотный центр в среднем мозге.
  • Головокружения, которые возникают в результате сдавливания структур мозжечка.
  • Начальная стадия рака мозга может протекать бессимптомно. Во второй стадии, когда опухоль прорастает в другие структуры мозга, основным симптомом является низкое давление, при прорастании опухоли в другие структуры мозга появляется соответствующая симптоматика – сильная головная боль, снижение зрения и слуха, ограничение движения мышц.

"Для диагностики опухоли необходимо провести трепанацию черепа, которое заключается в том, чтобы сделать отверстие в черепе и достигнуть пораженного участки. Специальным инструментом (зондом) берется кусочек ткани опухоли для гистологической верификации. Производится картирование этой опухоли. Комиссия, которая состоит из врача-нейрохирурга, врача-радиолога, врача-химиотерапевта, составляет карту лечения. Задача врачей – сократить опухоль до таких размеров, чтобы она перестала создавать давление на жизненно важные центры. Если в результате проводимого лечения опухоль успешно сокращается, врачи решают, смогут ли они удалить опухоль оперативным способом. И уже после операции производится химиотерапия и лучевая или гамма-терапия. Почему Хворостовский прожил дольше, а Жанна Фриске меньше?  Это зависит от того, какая была гистологическая структура опухоли и от методов лечения, которые им проводили", – пояснил Михайленко в интервью "Дни.ру".

Длительность и стоимость лечения также зависит от того, на какой аппаратуре и какими химиопрепаратами проводится терапия. Чем мощнее лучевая установка, тем избирательнее она действует на опухоли, и тем дороже стоимость лечения. Также на стоимость влияет чистота химиопрепаратов, так как их производство и синтез очень дорогостоящее занятие.

Если говорить об основной причине глиобластомы, то это генетические изменения гена АРС, которые передаются по наследству. Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. И эти генетические изменения не связаны с искусственным оплодотворением, о котором сейчас много говорят, применительно к Анастасии Заворотнюк и Жанне Фриксе. Официальной информации о том, что они точно делали ЭКО, нет. Само ЭКО не может спровоцировать рак мозга. В России и за рубежом не выявлены случаи онкологических заболеваний после проведения ЭКО.

"Взаимосвязи болезни Хворостовского, Фриске и Заворотнюк нет. Здесь только настораживает то, что они все относятся к одному кругу, бомонду. Но искать на основании трех случаев закономерность, нельзя, – заявляет онколог. – Спровоцировать заболевания, которые уже заложены у человека, может мощная нагрузка на организм. Роды в 48 лет – это огромный стресс. Как и введение любых гормонов. У здоровой женщины детородного возраста до 38 лет проблем не будет, а вот примерно после 40 лет в организме меняются обменные процессы и защитные функции, снижается иммуннитет. Также как стареет кожа, так и организм меняется и перестраивается".

Опухоль в головном мозге как инородное тело, которое само по себе растет, раздвигает окружающие ткани мозга, при этом сдавливая жизненно-важные центры, которые отвечают за функции организма. Если опухоль прорастает до такой степени, что она давит на ствол мозга, на гипоталамус и гипофиз, естественно, нарушается вся гормональная структура организма. Именно от этого на последних своих фотографиях Жанна Фриске была выглядела полной, отечной. Если верить соседке Анастасии Заворотнюк, стройная как Барби актриса тоже очень сильно изменилась внешне. Это нарушение гормонального статуса организма. В ее случае вероятнее всего, что опухоль как раз и подошла к стволу мозга.

"Печально, но факт – при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь. Выживаемость единичная, и это воспринимается как Божья благодать", – добавил Михайленко.

26 сентября 2019, 03:09

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