Путин сделал заявление о борьбе с раком

С 23 по 27 сентября в Москве проходит Второй международный форум онкологии и радиологии. Традиционная встреча врачей, ученых и других специалистов из разных стран направлена на решение задач самого широкого спектра.
"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества", – заметил Владимир Путин в своей приветственной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России. Он подчеркнул, что прорыв в борьбе с раком возможен только при условии широкой международной кооперации и благодаря обмену лучшими клиническими практиками.
"Россия открыта для такого партнерства", – рассказал Владимир Путин.
Он отметил, что ключевой задачей для российского здравоохранения является выстраивание передовой системы онкологической помощи, которая будет ориентирована в первую очередь на интересы самого пациента. Также, по словам российского лидера, приоритетными задачами государственной политики в этой сфере являются профилактика, своевременное выявление рака и его эффективное лечение.
Работа по эффективной борьбе с раком, уверен Владимир Путин, также требует тесного взаимодействия врачебного, научного и образовательного сообщества, а также органов государственной власти, некоммерческих и волонтерских организаций. Этим целям, отметил российский лидер, и должен послужить проходящий в Москве Второй международный форум онкологии и радиологии.
"Желаю вам плодотворных и содержательных дискуссий. И конечно, успехов в вашей благородной миссии", – обратился президент России к участникам мероприятия.
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