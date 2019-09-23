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Здоровье

Путин сделал заявление о борьбе с раком

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Второго международного форума онкологии и радиологии. Российский лидер подчеркнул, что борьба с раком является ключевым направлением для отечественного здравоохранения.
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С 23 по 27 сентября в Москве проходит Второй международный форум онкологии и радиологии. Традиционная встреча врачей, ученых и других специалистов из разных стран направлена на решение задач самого широкого спектра.

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"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества", – заметил Владимир Путин в своей приветственной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России. Он подчеркнул, что прорыв в борьбе с раком возможен только при условии широкой международной кооперации и благодаря обмену лучшими клиническими практиками.

"Россия открыта для такого партнерства", – рассказал Владимир Путин.

Он отметил, что ключевой задачей для российского здравоохранения является выстраивание передовой системы онкологической помощи, которая будет ориентирована в первую очередь на интересы самого пациента. Также, по словам российского лидера, приоритетными задачами государственной политики в этой сфере являются профилактика, своевременное выявление рака и его эффективное лечение.

Работа по эффективной борьбе с раком, уверен Владимир Путин, также требует тесного взаимодействия врачебного, научного и образовательного сообщества, а также органов государственной власти, некоммерческих и волонтерских организаций. Этим целям, отметил российский лидер, и должен послужить проходящий в Москве Второй международный форум онкологии и радиологии.

"Желаю вам плодотворных и содержательных дискуссий. И конечно, успехов в вашей благородной миссии", – обратился президент России к участникам мероприятия.

Автор: 23 сентября 2019, 11:31

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Надоел,сил нет....как в брежневские времена,один все чавкал своими присосками ,пока не издох,теперь этот ...почаще их надо менять.
Гость
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Я думал у него рак?????Вот обрадовался!!!!!Как бы его следом за Заворотнюк отправить.
1

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