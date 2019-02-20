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"Мы понимали трагизм ситуации": Путин заговорил о раке

Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Ситуация в оказании помощи онкобольным должна коренным образом измениться. В ближайшие шесть лет на борьбу с раком в России будет направлено не менее триллиона рублей, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
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Задачу по реализации масштабной программы по борьбе с онкологией Путин поставил еще в своем прошлогоднем послании. Речь идет об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, напомнил президент.

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 Послание президента

Сюжеты Послание президента

Сегодня рак – это уже не приговор. Глава государства отметил, что России удалось добиться успехов в борьбе с детской онкологией: с диагнозом "лейкоз" выздоравливают более 80% детей, а при некоторых формах рака – более 90%. В середине 90-х годов спасти удавалось не более 10-20% заболевших детей.

Мы понимали весь трагизм этой ситуации, и направили на развитие детской онкологической помощи потенциал нашей науки и здравоохранения. Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи.

Известно, что успех борьбы с раком зависит от его ранней диагностики. Президент отметил, что диспансеризация и регулярные профилактические осмотры должны в обязательном порядке включать обследования на онкологические заболевания, пишет "Царьград ТВ". При этом людям нужно дать возможность дистанционно записаться на прием и выбрать удобное время для посещения поликлиники. Формальностей в этом деле быть не должно, подчеркнул Путин.

Онкологические заболевания находятся на втором месте в качестве причин смертности в России, уступая лишь сердечно-сосудистым. Ежегодно диагноз рак ставится более чем 300 тысячам жителям страны. Сегодня с онкологией живут более трех миллионов человек, многим из них требуется поллиативная помощь.

Президент призвал законодателей как можно быстрее завершить работу над законопроектом об оказании такой помощи. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме, сейчас в него вносятся поправки и дополнения, предложенные экспертным сообществом.

Президент Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутренних социальных проблем страны.


Автор: Александр Комаров20 февраля 2019, 14:01

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