Путин высказался о борьбе с раком

Глава государства поддержал программу госгарантий по онкологии. В нее с 2021 года могут включить протонную терапию.



Минздрав разработал программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА ФАН. К ее созданию причастны 60 ведущих профессоров и онкологов. Реализация программы позволит вывести отечественную медицину на новый уровень, заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Вероника Скворцова.



Первый этап программы предусматривает формирование "тотальной настороженности через онкоскрининги". Далее происходит непосредственно лечение больного раком. "Хорошо. Программа хорошая, конечно", – сказал Путин, выслушав министра.

Она отметила, что в настоящее время в стране выявляемость онкозаболеваний ниже, чем в Европе, а смертность при этом выше. Россия намерена достичь европейских показателей к 2024 году, сообщает НСН. Планируется, что пациентов будут лечить по международным протоколам. Уже разработаны 77 клинических рекомендаций, внутри них 940 моделей лечения пациентов. Глава ведомства добавила, что через три года в программу может войти раздел протонной терапии, что считает самым высоким уровнем ядерной медицины.