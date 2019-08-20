В "ЕР" предложили улучшить программу "Земский доктор"

Андрей Турчак рассказал о готовности "Единой России" в кратчайшие сроки внести изменения в законодательство для того, чтобы повысить качество первичной медицинской помощи. Речь идет об улучшении программы "Земский доктор" – введении повышающего коэффициента для особых случаев, а также о законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей
"Помимо этого, необходимо ввести в законодательство особый статус бережливых поликлиник, что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам", – подчеркнул сенатор. Он добавил, что в "Единой России" поддержали предложение Минздрава об освобождении поликлиник, амбулаторий и ФАПов от налогов на имущество и земельного налога. Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс.
"В соответствии с поручением президента к середине следующего года во всех регионах должны быть утверждены программы модернизации первичной помощи", – напомнил Андрей Турчак. Он подчеркнул, что фракция "Единая Россия" в региональных парламентах активно включилась в соответствующую работу. В частности, для того, чтобы программы максимально отвечали интересам жителей были организованы общественные обсуждения.
Отметим, президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих программ в регионах страны. Кроме того, российский лидер распорядился создать механизмы контроля качества этих программ и хода их исполнения.
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