"Троянский конь": найден новый подход в борьбе с раком

Новый препарат "обманывает" и убивает раковые клетки. По данным Daily Mail, он маскируется под жир, который опухоли используют в качестве топлива для роста.
Лекарство называется "Троянский конь" потому что комплекс из самого препарата и созданного липида "прячется" внутри белка крови. Именно он и переносит молекулы жира по всему организму.
Ученый Натан Джаннески из Северо-Западного университета более подробно объяснил, как это работает. Рецепторы опухоли воспринимают препарат как "вкусный жир". Он попадает внутрь плохой клетки и убивает ее.
Отметим, в исследовании использовался химиопрепарат паклитаксел. "Троянский конь" позволил полностью избавиться от рака костей, поджелудочной железы и толстой кишки у мышей.
Напомним, что в отличие от нормальных клеток раковые потребляют питательные вещества намного быстрее. Это связано с тем, что у них значительно ускорен рост.
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