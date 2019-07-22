Найден способствующий крепкому сну метод

Ученые Техасского университета в Остине выявили действенный способ, который поможет уснуть быстро, а выспаться лучше. Речь идет о принятии горячей ванны до отхода ко сну.
Чтобы сделать такой вывод, специалистам пришлось провести тщательное исследование. Им потребовалось более чем пять тысяч наблюдений – только после этого они удостоверились в своей теории.
Гипотеза ученых объясняется тем, что за час до сна у среднего человека незначительно снижается температура тела. Уже под утро она опускается до минимальной отметки. Как сообщает MedicalXpress, после этого температура снова начинает расти, выступая в роли биологического будильника.
Именно для этого и нужна теплая ванна. Благодаря улучшению циркуляции крови тело начинает эффективнее удалять излишнее тепло. Это позволяет обмануть температурный цикл сна, отмечает Lenta.ru.
Специалисты уточнили, что водные процедуры должны проходить за один-два часа до сна, а температура воды должна составлять 40-42 градуса по Цельсию. Эти условия помогают уснуть в среднем на десять минут быстрее.
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Бога нет , а Гундяев есть
Муж стал импотентом
Любовь война
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Главное деньги, все можно купить
Ненавижу подругу
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Обманываю его
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Послеродовая депрессия
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Хочу завести лысого кота
Он меня не хочет
Голая Наташа Королева