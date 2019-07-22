Найден способствующий крепкому сну метод

Здоровый и крепкий сон – неотъемлемая и очень важная составляющая нашей жизни. Именно во время отдыха эффективно восстанавливается баланс сил, черпаются необходимые резервы для того, чтобы провести весь день в активном состоянии. прочитано 398 раз Ученые Техасского университета в Остине выявили действенный способ, который поможет уснуть быстро, а выспаться лучше. Речь идет о принятии горячей ванны до отхода ко сну. ПО ТЕМЕ Вся правда о витаминах Психосоматика женских заболеваний Чтобы сделать такой вывод, специалистам пришлось провести тщательное исследование. Им потребовалось более чем пять тысяч наблюдений – только после этого они удостоверились в своей теории. Гипотеза ученых объясняется тем, что за час до сна у среднего человека незначительно снижается температура тела. Уже под утро она опускается до минимальной отметки. Как сообщает MedicalXpress, после этого температура снова начинает расти, выступая в роли биологического будильника. Именно для этого и нужна теплая ванна. Благодаря улучшению циркуляции крови тело начинает эффективнее удалять излишнее тепло. Это позволяет обмануть температурный цикл сна, отмечает Lenta.ru. Специалисты уточнили, что водные процедуры должны проходить за один-два часа до сна, а температура воды должна составлять 40-42 градуса по Цельсию. Эти условия помогают уснуть в среднем на десять минут быстрее.



Екатерина Плискина 22 июля 2019, 11:13 Автор: