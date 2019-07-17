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Здоровье

Психосоматика женских заболеваний

Фото: www.globallookpress.com
Сегодня все более очевидным становится тот факт, что традиционная медицина не только не может устранить причины многих заболеваний, но и усугубляет их. В связи с этим все больше популярности набирает такое направление психологии как психосоматика. О том, как наше психологическое состояние связано с физическими болезнями, "Дни.ру" рассказала перинатальный психолог, консультант по психосоматике Наталья Брага.
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Как эмоции связаны с болезнью

Организм человека – это единая система, где все процессы взаимосвязаны и управляются из центра – головного мозга. Так почему же, когда вы сталкиваетесь с каким-либо болезненным симптомом, один врач будет обследовать ваш желудок, другой – печень, а третий – сердце? И никто не посмотрит туда, где все начинается – в ваш мозг.

Многим (в том числе и врачам) кажется невероятным, что эмоция может привести к физическому заболеванию. Чтобы это прояснить, попробуйте провести простой эксперимент. Вспомните ситуацию, когда вы сильно испугались. Почувствуйте пережитый страх и отследите, в какой части тела возникает отклик, каков он. Очевидно, что эмоция имеет конкретное физическое проявление в организме. И так происходит с каждым пережитым нами ощущением. Просто мы не привыкли это осознавать.

Обычно мы оцениваем эмоции, делим на хорошие и плохие, подавляем их, думаем о них головой, но не переживаем телом. И это первый шаг к болезни – подавить чувства и жить, будто ничего не произошло. Но именно в этот момент эмоция "застревает" в мозге и, как результат, в теле.

Немецкий онколог, доктор Райк Хамер точно установил взаимосвязь каждого органа с определенной областью головного мозга. Когда в вашей жизни происходит психологический шок (специалисты называют его психологическим конфликтом), сигнал SOS поступает в строго определенный отдел мозга. Если сделать снимок, то можно увидеть так называемый очаг Хамера – зону активности, локализованную в области, куда был отправлен сигнал от шока. И уже оттуда активность направляется в орган, где будут происходить изменения, которые мы называем заболеванием.

Фото: www.globallookpress.com

Хамер определил четыре типа психологического конфликта (по их содержанию – "кусковые", сепарации, самообесценивания, территориальные) и их связь с четырьмя отделами головного мозга (ствол, мозжечок, кора, паренхима). Каждому отделу подчиняются определенные органы.

Если психика не справляется с решением конфликта, сигнал продолжает вибрировать, и мозг получает команду решить проблему. И тут наступает очень важный для понимания момент. Для мозга не существует других людей: начальника, который мотает ваши нервы, свекрови, которая нарушает ваши личные границы, мужа, который недостаточно уделяет вам внимания. Поэтому он никак не сможет устранить источник переживаний, их причину. Для него есть только ваши страдания и задача избавить вас от них теми инструментами, которые есть у него в распоряжении, а это – ваше собственное тело.

От эмоций к симптомам

Почему в определенных случаях происходит рост клеток (опухоли, миомы), а в других – дисфункция органов? Ответ на этот вопрос дал последователь доктора Хамера, канадский врач Жильбер Рено. Он точно описал связь символизма психологических переживаний человека с последующим содержанием симптома (болезни).

Рассмотрим это на примере женских заболеваний. О чем нам говорит появившаяся опухоль в груди? Функция молочной железы – выкармливать ребенка, тем самым защищая его. Когда в жизни женщины происходит потрясение, связанное с ребенком или другим человеком, к которому она испытывает материнские чувства, мозг получает сигнал: "Я не могу его защитить". И ему ничего не остается, как усилить молочную железу – добавить ей клеток.

Фото: www.globallookpress.com

Сегодня очень распространен симптом бесплодие без объяснимых причин. Если мы обратимся к биологии животных (ведь, по сути, мы все животные), то увидим, что в их среде оплодотворять самку может только альфа-самец, у которого ярко проявлены мужские качества. И если в природе главным критерием мужественности является сила, то у людей это способность обеспечить и защитить свою семью. Если женщина внутренне не уверена в том, что ее мужчина альфа-самец, то она и не может зачать ребенка, поскольку не чувствует себя в безопасности. Как только удается установить и решить подобный конфликт в паре, сразу происходит зачатие естественным путем вопреки всем прогнозам традиционной медицины.

Рассмотрим симптомы, связанные с маткой – например, эндометриоз. Он заключается в том, что клетки внутреннего слоя стенки матки (эндометрия) разрастаются за его пределами. Что это значит? Символически матка означает дом. У женщины могут быть переживания такого содержания, как: "Мой дом в другом месте", "У меня ребенок не от того мужчины", "Я рожаю не в той стране" (здесь может появиться на свет девочка с врожденным эндометриозом). Мозг пытается решить этот конфликт через буквальное создание "дома" в другом месте – за пределами матки.

Понимание механизма появления болезни – это первый шаг к излечению. Доктор Жильбер Рено говорил: "Для того, чтобы заболеть, вы не сделали ничего особенного. И для того, чтобы исцелиться, вам ничего особенного делать не нужно". Кроме одного – убрать сигнал SOS из вашего мозга. Перестаньте переживать, найдите возможность вернуться в гармоничное состояние ума и психики. Будьте здоровы и помните, что исцеление полностью в ваших руках.

17 июля 2019, 13:13

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