Вся правда о витаминах

Чтобы увеличить продажи витаминов, например, в Америке добавку для здоровья волос раскрасили в самый модный цвет сезона, который называется “тиффани” – символ роскоши. А рекламируют витаминки звезды с роскошными шевелюрами. Но, если почитать состав, возникают серьезные вопросы. Например, почему цинк перемешан с витаминами A и Е – ведь он нейтрализует их. А доза витамина D должна быть в два раза выше, чтобы от нее был толк. Так чего же в этом многомиллиардном бизнесе больше – медицины или маркетинга?
Член Гильдии маркетологов Оксана Аверина отмечает, что в России каждая семья увеличивает свой бюджет на витамины как минимум в три раза, покупая отдельные витамины "для женщин", "для мужчин" и "для детей". Специалисты подсчитали, что только официально в прошлом году россияне купили двадцать миллионов упаковок с витаминами. А сколько их еще было продано в интернете!
Одно из самых громких и масштабных витаминных исследований за последние годы провела команда профессора Дженкинса из Канады. Врачи проверили, насколько хорошо усваиваются и улучшают состояние организма пациентов витамины A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D, E и микро- и макроэлементы кальций, железо, цинк, магний, селен из мультикомплексов. Результат показал, что вещества из мультивитаминных комплексов не оказывают почти никакого положительного эффекта на здоровье: не продлевают жизнь, не укрепляют сердце, а может быть, даже делают хуже. Многие противники употребления витаминных комплексов винят во всем методику производства: сырье, мол, стало намного дешевле, а тот же витамин C уже почти сто лет как перестал пахнуть апельсинами.
Чтобы создать витамин C берут зерно, из зерна крахмал. Из крахмала (гидролиз) получают глюкозу (D-глюкоза), а из нее добывают сорбитол. Это спирт, который специальные дрожжи перерабатывают в сорбозу, которую затем уже другие генетически модифицированные бактерии (Serratia marcesens NRRL B-486) ферментируют в вещество под названием "2-кетоглюконовая кислота". А вот она после обработки соляной кислотой становится грубо очищенной кислотой аскорбиновой. Ее фильтруют, очищают от химических примесей, измельчают до состояния белой пудры, которую теперь можно подмешать, например, к кукурузным хлопьям на завтрак.
Но, как показывают многочисленные исследования, витамины, образованные в натуральных лимоне или печени, на самом деле по своей химической формуле все же ничем не отличаются от фабричных, прошедших огонь воду и кислоту с ацетоном. Они идентичны, но синтезированные намного дешевле. Синтезированные витамины действительно намного доступнее, но только это одновременно и чистая правда и лукавство, ведь для усвоения какого-то одного витамина, на самом деле, нужна горсть других.
Диетолог и терапевт Елена Тихомирова говорит, что фрукт киви содержит суточную норму витамина С, в одном апельсине или 300 граммах помело тоже будет содержаться суточная норма витамина С. Этот витамин есть и в поливитаминах. Витамин D, в свою очередь, усваивается только с магнием, а магний задерживается в клетках и не так быстро выводится, если в норме уровень витамина B6. Эта цепочка есть у каждого витамина, поэтому из-за нехватки одного витамина или минерала дает сбой вся система, а в поливитаминных комплексах этого баланса почти никогда нет.
Главные источник природного витамина D – тропическое солнце и жирная морская рыба. Есть каждую день семгу или осетрину дорого, а по двадцать куриных яиц, в которых тоже есть витамин D, невозможно. Но если пропить мультивитаминный курс – изменится баланс витаминов в крови.
Сторонники употребления витаминов в таблетках, кстати не отрицают, что сбалансированное питание вытеснит пилюли из аптечки. Вот только еды нужно раз в шесть больше, чем мы привыкли съедать сегодня. Рацион наших предков хоть и был скуднее, но аппетит был почти животный – пять-шесть тысяч калорий в день. Сама еда была менее рафинированной, дольше переваривалась, а значит бактерии в кишечнике продуцировали больше витаминов. А не толстели, потому что не было отопления – замерзший организм тратит больше энергии, плюс тяжелого ручного труда было больше. Сегодня же такие доисторические объемы калорий для тех, кто сидит весь день за рулем или у компьютера – прямой путь к ожирению. Отсюда – ограничения и гиповитаминоз.
Член Гильдии маркетологов Оксана Аверина заявляет, что 95% рекламных кампаний, которые проходили по новым витаминам, провалились. И именно поэтому производители этих новых продуктов ищут новые способы воздействия на потребителя: через аптеки, через поликлиники, через врачей. Все витамины, которые производятся, делаются по одним и тем же формулам, и покупатель переплачиваете только за упаковку, за рекламу, за бренд. По той же логике фабричные витамины и ничем не хуже природных. Но те что мы получаем с едой сбалансированы и усваиваются лучше. Однако их количества нам, действительно, может не хватать. Это разделило научный мир на тех, кто уверен в бесполезности употребления витаминов в таблетках.
Врач-терапевт Андрей Лейман подтверждает, что в таблетированной форме витамины действительно усваиваются не очень хорошо: 30-40% в зависимости от производителя витаминов уходит из нас естественным путем. Также врач настаивает на их опасности в случае передозировки, что происходит нередко, ведь многие назначают поливитаминные комплексы себе самостоятельно без консультации с врачом. Часто они ведь и не в аптеках продаются, а, например, в магазине спортивного или функционального питания для тех, кто хочет постройнеть. При неправильном количественном употреблении витаминов разрушается печень. По печени, предупреждают врачи, прежде всего бьют витамины, которые в ней накапливаются – жирорастворимые: А, E и D, а также могут возникнуть такие нарушения как тошнота, рвота, причем довольно сильная, которая может привести к обезвоживанию, из-за этого человек может попасть в реанимацию.
Кандидат биологических наук Наталья Жилинская говорит, что в настоящее время в России именно витаминные субстанции не производятся. В основном, все занимаются фасовкой готовых, в основном, продуктов. Синтезируют витамины всего несколько компаний в мире. Остальные фирмы у них эти порошки просто скупают, смешивают, а сырье из Индии или чаще Китая даже не перепроверяют. Поэтому, в идеале перед приемом витаминов, настаивают врачи, лучше все же точно узнать каких из них, действительно, не хватает.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Обязательно ли играть свадьбу?
Как относиться к астрологам?
Сняла трусы в метро!
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Люблю мужа сестры
Рим или Париж?
Заставляет худеть
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Как убрать дряблость с ног
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Ребенку 3 года, что дарить?
Ненавижу подругу
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?