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Здоровье

Вся правда о витаминах

Фото: www.globallookpress.com
Каждый из нас по совету врачей или собственной инициативе принимал витамины в надежде улучшить свое здоровье и внешний вид. Но так ли нужны витамины, из чего их делают на самом деле, как фармкомпании "вербуют" врачей и сколько фабрик в России производит витамины самостоятельно, а сколько лишь закупает и фасует? Что у таких фабрик с дозировками, к чему ведет перебор, и какой процент синтезированных витаминов действительно усваивается? На эти вопросы "Дни.ру"ответила команда телепрограммы "НашПотребНадзор".
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Чтобы увеличить продажи витаминов, например, в Америке добавку для здоровья волос раскрасили в самый модный цвет сезона, который называется “тиффани” – символ роскоши. А рекламируют витаминки звезды с роскошными шевелюрами. Но, если почитать состав, возникают серьезные вопросы. Например, почему цинк перемешан с витаминами A и Е – ведь он нейтрализует их. А доза витамина D должна быть в два раза выше, чтобы от нее был толк. Так чего же в этом многомиллиардном бизнесе больше – медицины или маркетинга?

Член Гильдии маркетологов Оксана Аверина отмечает, что в России каждая семья увеличивает свой бюджет на витамины как минимум в три раза, покупая отдельные витамины "для женщин", "для мужчин" и "для детей". Специалисты подсчитали, что только официально в прошлом году россияне купили двадцать миллионов упаковок с витаминами. А сколько их еще было продано в интернете!

Одно из самых громких и масштабных витаминных исследований за последние годы провела команда профессора Дженкинса из Канады. Врачи проверили, насколько хорошо усваиваются и улучшают состояние организма пациентов витамины A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D, E и микро- и макроэлементы кальций, железо, цинк, магний, селен из мультикомплексов. Результат показал, что вещества из мультивитаминных комплексов не оказывают почти никакого положительного эффекта на здоровье: не продлевают жизнь, не укрепляют сердце, а может быть, даже делают хуже. Многие противники употребления витаминных комплексов винят во всем методику производства: сырье, мол, стало намного дешевле, а тот же витамин C уже почти сто лет как перестал пахнуть апельсинами.

Фото: www.globallookpress.com

Чтобы создать витамин C берут зерно, из зерна крахмал. Из крахмала (гидролиз) получают глюкозу (D-глюкоза), а из нее добывают сорбитол. Это спирт, который специальные дрожжи перерабатывают в сорбозу, которую затем уже другие генетически модифицированные бактерии (Serratia marcesens NRRL B-486) ферментируют в вещество под названием "2-кетоглюконовая кислота". А вот она после обработки соляной кислотой становится грубо очищенной кислотой аскорбиновой. Ее фильтруют, очищают от химических примесей, измельчают до состояния белой пудры, которую теперь можно подмешать, например, к кукурузным хлопьям на завтрак.

Но, как показывают многочисленные исследования, витамины, образованные в натуральных лимоне или печени, на самом деле по своей химической формуле все же ничем не отличаются от фабричных, прошедших огонь воду и кислоту с ацетоном. Они идентичны, но синтезированные намного дешевле. Синтезированные витамины действительно намного доступнее, но только это одновременно и чистая правда и лукавство, ведь для усвоения какого-то одного витамина, на самом деле, нужна горсть других.

Диетолог и терапевт Елена Тихомирова говорит, что фрукт киви содержит суточную норму витамина С, в одном апельсине или 300 граммах помело тоже будет содержаться суточная норма витамина С. Этот витамин есть и в поливитаминах. Витамин D, в свою очередь, усваивается только с магнием, а магний задерживается в клетках и не так быстро выводится, если в норме уровень витамина B6. Эта цепочка есть у каждого витамина, поэтому из-за нехватки одного витамина или минерала дает сбой вся система, а в поливитаминных комплексах этого баланса почти никогда нет.

Главные источник природного витамина D – тропическое солнце и жирная морская рыба. Есть каждую день семгу или осетрину дорого, а по двадцать куриных яиц, в которых тоже есть витамин D, невозможно. Но если пропить мультивитаминный курс – изменится баланс витаминов в крови.

Фото: www.globallookpress.com

Сторонники употребления витаминов в таблетках, кстати не отрицают, что сбалансированное питание вытеснит пилюли из аптечки. Вот только еды нужно раз в шесть больше, чем мы привыкли съедать сегодня. Рацион наших предков хоть и был скуднее, но аппетит был почти животный – пять-шесть тысяч калорий в день. Сама еда была менее рафинированной, дольше переваривалась, а значит бактерии в кишечнике продуцировали больше витаминов. А не толстели, потому что не было отопления – замерзший организм тратит больше энергии, плюс тяжелого ручного труда было больше. Сегодня же такие доисторические объемы калорий для тех, кто сидит весь день за рулем или у компьютера – прямой путь к ожирению. Отсюда – ограничения и гиповитаминоз.

Член Гильдии маркетологов Оксана Аверина заявляет, что 95% рекламных кампаний, которые проходили по новым витаминам, провалились. И именно поэтому производители этих новых продуктов ищут новые способы воздействия на потребителя: через аптеки, через поликлиники, через врачей. Все витамины, которые производятся, делаются по одним и тем же формулам, и покупатель переплачиваете только за упаковку, за рекламу, за бренд. По той же логике фабричные витамины и ничем не хуже природных. Но те что мы получаем с едой сбалансированы и усваиваются лучше. Однако их количества нам, действительно, может не хватать. Это разделило научный мир на тех, кто уверен в бесполезности употребления витаминов в таблетках.

Врач-терапевт Андрей Лейман подтверждает, что в таблетированной форме витамины действительно усваиваются не очень хорошо: 30-40% в зависимости от производителя витаминов уходит из нас естественным путем. Также врач настаивает на их опасности в случае передозировки, что происходит нередко, ведь многие назначают поливитаминные комплексы себе самостоятельно без консультации с врачом. Часто они ведь и не в аптеках продаются, а, например, в магазине спортивного или функционального питания для тех, кто хочет постройнеть. При неправильном количественном употреблении витаминов разрушается печень. По печени, предупреждают врачи, прежде всего бьют витамины, которые в ней накапливаются – жирорастворимые: А, E и D, а также могут возникнуть такие нарушения как тошнота, рвота, причем довольно сильная, которая может привести к обезвоживанию, из-за этого человек может попасть в реанимацию.

Кандидат биологических наук Наталья Жилинская говорит, что в настоящее время в России именно витаминные субстанции не производятся. В основном, все занимаются фасовкой готовых, в основном, продуктов. Синтезируют витамины всего несколько компаний в мире. Остальные фирмы у них эти порошки просто скупают, смешивают, а сырье из Индии или чаще Китая даже не перепроверяют. Поэтому, в идеале перед приемом витаминов, настаивают врачи, лучше все же точно узнать каких из них, действительно, не хватает.

Смотрите программу "НашПотребНадзор" по воскресеньям в 13:00

16 июля 2019, 11:08

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