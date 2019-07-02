Названы вызывающие мужское бесплодие продукты

Ученые из Гарвардского университета сделали сенсационное открытие. На него тут же отреагировали российские медики.



Американские исследователи выяснили, что чипсы и сладкие газированные напитки опасны для мужского здоровья. По их мнению, их частое употребление ухудшает качество семенной жидкости из-за снижения количества подвижных сперматозоидов.

Врач-уролог, заведующий отделением урологии Клиники профессора Калинченко Евгений Греков подтвердил эту гипотезу. Он пояснил, что содержащиеся в жареном картофеле трансжиры, которые обладают канцерогенным индексом, в большинстве случаев негативно влияют на состояние печени и количество подвижных сперматозоидов.

Также доктор утверждает, что в этом продукте много других вредных компонентов, например, фиксаторы цвета или диоксид титана. Как сообщает "Вечерняя Москва", Они крайне негативно сказываются на состоянии человека.

"Употребление чипсов в большом количестве может привести как к ожирению, так и к снижению чувствительности. Так что о здоровье можно будет забыть", – отметил специалист.

На счет газировки эксперт оказался также категоричен. "В газированных напитках много глюкозы, а, как известно, сахар ведет к ожирению и к бесплодию. Если выпивать несколько бутылок в день, то возможны и проблемы с костями – есть риск заработать остеопороз", – подытожил Греков.