Дефицит сна провоцирует инсульт
Возраст участников варьировался от 44 до 62 лет. У подопытных взяли на исследование кровь. Половина из них выделяля на сон 7,5-8 часов в сутки, а оставшаяся часть спала не более 6 часов.
Ученые измерили экспрессию девяти различных микроРНК – короткоцепочечных молекул РНК. Они регулируют активность специфичных генов, которые связаны с воспалительными процессами, иммунитетом и здоровьем сосудов.
Опыт доказал, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, относящихся к микроРНК – miR-125A, miR-126 и miR-146a. Именно от этих соединений зависит снижение воспаления и поддержание нормальной работы кровеносных сосудов, сообщает MedicalXpress.
Дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий. В последствие они перестают нормально сужаться и расширяться. Именно это в результате может спровоцировать инсульт.
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