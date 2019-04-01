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Здоровье

Названы главные причины рака груди

Фото: www.globallookpress.com
Исследователи из Австралии перечислили главные причины развития рака молочной железы. Для этого ученые изучили данные более 200 тысяч жительниц страны.
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Специалисты настаивают, что главной причиной злокачественной опухоли является ожирение. Следом за ним идет пристрастие к алкоголю. Если женщина выпивает один спиртной напиток в день, это может спровоцировать развитие рака груди. Третьим фактором является употребление гормональных контрацептивов в период предменопаузы в течение нескольких лет.

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Медики утверждают, что в совокупности эти три причины могут привести к 36 тысячам случаям заболевания в следующие десять лет. На данный момент исследователи работают над стратегией борьбы против злокачественной опухоли. 

Известно, что рак молочной железы является второй причиной смерти жительниц Австралии. Так, в прошлом году в стране было зафиксировано 18 тысяч новых случаев заболевания, передает Lenta.ru.

Ранее исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали лекарство, которое способно предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от опухоли груди. По словам ученых, этот препарат не убивает раковые клетки, а "разобщает их". Специалисты уже провели успешный эксперимент на мышах и теперь хотят испытать это лекарство на людях. 

Автор: Полина Крылова1 апреля 2019, 14:35

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