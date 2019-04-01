Названы главные причины рака груди

Исследователи из Австралии перечислили главные причины развития рака молочной железы. Для этого ученые изучили данные более 200 тысяч жительниц страны.



Специалисты настаивают, что главной причиной злокачественной опухоли является ожирение. Следом за ним идет пристрастие к алкоголю. Если женщина выпивает один спиртной напиток в день, это может спровоцировать развитие рака груди. Третьим фактором является употребление гормональных контрацептивов в период предменопаузы в течение нескольких лет.

Медики утверждают, что в совокупности эти три причины могут привести к 36 тысячам случаям заболевания в следующие десять лет. На данный момент исследователи работают над стратегией борьбы против злокачественной опухоли.

Известно, что рак молочной железы является второй причиной смерти жительниц Австралии. Так, в прошлом году в стране было зафиксировано 18 тысяч новых случаев заболевания, передает Lenta.ru.

Ранее исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали лекарство, которое способно предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от опухоли груди. По словам ученых, этот препарат не убивает раковые клетки, а "разобщает их". Специалисты уже провели успешный эксперимент на мышах и теперь хотят испытать это лекарство на людях.