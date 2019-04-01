Названы главные причины рака груди
Специалисты настаивают, что главной причиной злокачественной опухоли является ожирение. Следом за ним идет пристрастие к алкоголю. Если женщина выпивает один спиртной напиток в день, это может спровоцировать развитие рака груди. Третьим фактором является употребление гормональных контрацептивов в период предменопаузы в течение нескольких лет.
Медики утверждают, что в совокупности эти три причины могут привести к 36 тысячам случаям заболевания в следующие десять лет. На данный момент исследователи работают над стратегией борьбы против злокачественной опухоли.
Известно, что рак молочной железы является второй причиной смерти жительниц Австралии. Так, в прошлом году в стране было зафиксировано 18 тысяч новых случаев заболевания, передает Lenta.ru.
Ранее исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали лекарство, которое способно предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от опухоли груди. По словам ученых, этот препарат не убивает раковые клетки, а "разобщает их". Специалисты уже провели успешный эксперимент на мышах и теперь хотят испытать это лекарство на людях.
Бывшие родственники сочувствуют пассии телеведущего
Девушка больше не выглядит на свой возраст
Вокруг певицы муссируется множество слухов
Она перечислила малоизвестные факты о муже
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
Мама моего парня ко мне предвзята
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Началова умерла от ВИЧ?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Ранняя беременность
Мимические морщины
Безответная любовь
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кожевникова не замужем
Отец встречается с моими ровесницами
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Не хозяйственная жена
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Перезвоните пожалуйста
Кручу её на миньет