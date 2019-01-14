Найден эффективный способ победить рак груди
Специалисты утверждают, что опухолевые клетки способны собираться в кластеры, которые образуют метастазы. Эти опасные вещества могут поражать жизненно важные органы человека и привести к летальному исходу.
Ученые решили создать препарат, который не позволит появиться этим кластерам. Для этого они провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали более двух тысяч соединений и обнаружили ингибитор Na +/K + ATPase. Это вещество может разлагать группы пораженных клеток, предотвращая появление метастазов.
"Мы пытались найти подход борьбы с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге нашли препарат, который не убивает раковые клетки, но разобщает их", – цитирует руководителя исследования Никола Ацето издание "Известия".
Ученые провели успешный эксперимент на мышах. Теперь они планируют проверить лекарство на пациентках, которые страдают от рака молочной железы.
Популярный телеведущий не сдержал эмоций
Она откажется от их помощи в воспитании ребенка
Телеведущая отказалась от диет
Она дала большое интервью