Найден способ сохранить здоровье сердца
Исследователи наблюдали за образом жизни двух тысяч греков в возрасте от 40 до 99 лет. Участники должны были пройти тест для определения состояния артерий, а также заполнить анкету о предпочтениях в еде и физической активности.
Как установили ученые, чтобы сохранить здоровье, необходимо регулярно завтракать. Люди, которые каждое утро питаются полезной пищей, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах. Кроме того, они обладают гибкими сосудами, что значительно снижает риск возникновения и развития болезней сердца.
Исследователи рекомендуют в первой половине дня употреблять высококалорийные продукты: молоко, сахар, хлеб и мед. "Высококалорийный завтрак является частью здорового образа жизни. Он должен составлять около 20% от общего количества калорий, потребляемых в день", – уточнил эксперт Сотириос Саламандрис.
Ученые также обратили внимание, что малоподвижный образ жизни практически в два раза увеличивает риск скопления бляшек в сосудах. Люди, которые проводят более 21 часа в неделю перед телевизором, намного чаще подвержены возникновению болезней, чем те, кто смотрит телепередачи редко. У них может развиться диабет или артериальная гипертензия – синдром повышенного давления.
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