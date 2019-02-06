Просмотр телевизора вызывает рак

Американские ученые выяснили, что у молодых людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и, в частности, уделяют много времени просмотру телевизора, может возникнуть рак толстой кишки. Статья была недавно опубликована в зарубежном научном издании.

Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья около 89 тысяч женщин. Наблюдения длились на протяжении 20 лет. Ученые установили, что у испытуемых, которые проводили перед телевизором более часа в сутки, риск развития злокачественной опухоли возрастал на 12% больше, чем у тех, кто тратил на просмотр программ меньше времени.

Более того, люди, которые смотрели телепередачи более двух часов в день, оказались подвержены этой болезни на 70% чаще. Ученые отметили, что полученные результаты не зависели от индекса массы тела женщин, наследственной предрасположенности к онкозаболеванию и физической активности. В связи с этим они сделали вывод, что причиной возникновения рака толстой кишки является сидячий образ жизни, передает FlashNord.

Исследователи добавили, что если раньше от колоректального рака страдали в основном пожилые, то теперь с этой болезнью сталкиваются и молодые люди. Причем новообразования в юном возрасте оказываются более агрессивными из-за особых молекулярных характеристик. Как правило, опухоль обнаруживается на поздних стадиях развития, что приводит к уровню высокой смертности пациентов.