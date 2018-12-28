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Здоровье

Газировку назвали опасной для почек

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Специалисты из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе уверены, что чрезмерное употребление газированных напитков может не только привести к ожирению, но и спровоцировать болезни почек. Научная статья была опубликована в американском клиническом журнале. 
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Ранее ученые практически не изучали влияние безалкогольных напитков на организм человека. "Мы почти ничего не знаем о том, как различные безалкогольные напитки, доступные сегодня на рынке, влияют на здоровье человека. К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие их типы сильнее всего способствуют развитию болезней почек. Мы заполнили этот пробел", – сообщила Кейси Ребхольд, возглавившая группу исследователей.

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Смертельная опасность газировки раскрыта

Названа страшная опасность газировки

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, газировка является одной из причин лишнего веса. Чрезмерное употребление шипучих напитков приводит к гибели 184 тысяч человек каждый год. Основываясь на этой статистке, американские специалисты решили узнать, какой еще вред могут принести такие продукты.

Ученые наблюдали за жизнью трех тысяч афроамериканцев на протяжении 15 лет. В ходе исследования они выяснили, что участники, которые регулярно употребляли газировку, на 61% чаще страдали от почечной недостаточности или хронической болезни почек, чем те, кто отказался от употребления этого напитка.

Полученные результаты специалисты хотят использовать для ограничения продажи газировки или введения налога для повышения ее стоимости. Они уверены, что подобные меры позволят остановить "эпидемию" ожирения и спасти жизнь многих людей. 

Автор: Полина Крылова28 декабря 2018, 12:33

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