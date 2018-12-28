Газировку назвали опасной для почек

Специалисты из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе уверены, что чрезмерное употребление газированных напитков может не только привести к ожирению, но и спровоцировать болезни почек. Научная статья была опубликована в американском клиническом журнале.

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