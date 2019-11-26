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Здоровье

Малышева предупредила офисных сотрудников об угрозах

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие заболевания угрожают офисным сотрудникам, которые ведут малоактивный образ жизни. Доктор дала несколько рекомендаций.
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Не секрет, что организму человека постоянно нужно движение, если нет медицинских противопоказаний. Тем не менее, далеко не все стремятся после тяжелого рабочего дня отправиться на пробежку или в спортзал. Малышева показала, чем это может обернуться для здоровья.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

В рамках программы "Жить здорово" теледоктор пригласила в студию пятерых человек, которые заслужили в своих организациях звание "сотрудник месяца". Оказалось, что у гостей имелись различного рода проблемы со здоровьем.

Большинство офисных сотрудников пожаловалось на такие проблемы, как избыточный вес, варикоз и искривление позвоночника.

Доктор Герман Гандельман подтвердил, что офисная работа ведет к ожирению, синдрому раздраженного глаза или синдрому сухого глаза, варикозу и остеопорозу. В связи с этим медики порекомендовали сотрудникам делать небольшие передышки и разминку.

Впрочем, доктора отметили, что совершенно не обязательно делать марш-бросок вокруг здания. Достаточно пятиминутной зарядки. Также благотворное влияние оказывают специальные упражнения для пресса и увлажнение воздуха.

Автор: 26 ноября 2019, 12:58
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