Малышева предупредила офисных сотрудников об угрозах

Не секрет, что организму человека постоянно нужно движение, если нет медицинских противопоказаний. Тем не менее, далеко не все стремятся после тяжелого рабочего дня отправиться на пробежку или в спортзал. Малышева показала, чем это может обернуться для здоровья.
В рамках программы "Жить здорово" теледоктор пригласила в студию пятерых человек, которые заслужили в своих организациях звание "сотрудник месяца". Оказалось, что у гостей имелись различного рода проблемы со здоровьем.
Большинство офисных сотрудников пожаловалось на такие проблемы, как избыточный вес, варикоз и искривление позвоночника.
Доктор Герман Гандельман подтвердил, что офисная работа ведет к ожирению, синдрому раздраженного глаза или синдрому сухого глаза, варикозу и остеопорозу. В связи с этим медики порекомендовали сотрудникам делать небольшие передышки и разминку.
Впрочем, доктора отметили, что совершенно не обязательно делать марш-бросок вокруг здания. Достаточно пятиминутной зарядки. Также благотворное влияние оказывают специальные упражнения для пресса и увлажнение воздуха.
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