Малышева отреагировала на грязную ложь

11 ноября многие издания написали о якобы пьяном теледокторе нелицеприятные статьи. На опубликованном в Сети видео Малышева, по версии СМИ, дебоширит в аэропорту Краснодара, бьется в двери и ругается матом. Как оказалось, это грязная ложь.
Сегодня, 12 ноября, Елена дала незамедлительную реакцию на произошедшее. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" телеведущая выложила несколько роликов в "Сторис", на которых опровергает обвинения в свою сторону. Кроме того, знаменитость опубликовала полное видео из аэропорта с расшифровкой своих действий. Теперь она намерена обратиться в суд, чтобы отстоять свое честное имя.
Как оказалось, теледоктор просто не выспалась. В 05:00 она прибыла в Краснодар на съемку выпуска о маленькой девочке, прилетевшей из США на лечение в Россию. У малютки большое родимое пятно на лице, которое наши доктора лечат методом фотодинамической терапии.
"При использовании этого метода в кровь пациента вводится препарат, чувствительный к лазерному излучению. При пропадании луча лазера на зоны, в которых накопилось лекарство, ткань погибает. А на ее месте должна вырасти здоровая кожа", – написала Елена.
Редакция "Дни.ру" приносит извинения за публикацию недостоверной информации. Статья была немедленно удалена. С ответственным редактором проведена беседа.
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