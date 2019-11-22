Малышева раскрыла первые признаки болезни Фриске и Заворотнюк

Обычно онкологию диагностируют на последних стадиях из-за того, что начальные симптомы кажутся незначительными. Крайне редко врачи могут заметить рак, когда еще есть все шансы избавиться от него. Малышева рассказала, какие симптомы могут указывать на то, что человек болен раком мозга.
"О наличии опухоли головного мозга могут сигнализировать видимые изменения в носогубных складках при сдавливании мозга", – цитирует врача-терапевта URA.ru. Кроме того, в раннюю симптоматику также входят речевые изменения и отказ организма выполнять обычные присущие ему функции.
Именно такое смертельно опасное заболевание было диагностировано у Жанны Фриске. Знаменитая певица скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
Кроме того, как сообщали СМИ, такой же диагноз был поставлен летом этого года актрисе Анастасии Заворотнюк. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" лечится от онкологии. Долгое время ее родные хранили молчание и не давали знать, что же на самом деле происходит со знаменитостью. Однако не так давно они сообщили, что Анастасия проходит курс лечения и медленно, но верно идет на поправку.
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