Доказана смертельная опасность электронных сигарет
Ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни проанализировали концентрацию альдегидов и токсинов, провоцирующих рак, до и после курения электронных сигарет. Наблюдалась группа из 12 человек.
Проведенные замеры дали неутешительные результаты. Ученые сравнили концентрацию вредных веществ в дыме от таких сигарет и воздухе, который выдыхали участники эксперимента в процессе курения.
Выяснилось, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него. В то же время содержание таких опасных веществ, как формальдегид, в воздухе, который выдыхают пациенты, в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты. Значит, большая часть этого вредного соединения оседает в организме человека, пишет EurekAlert.
Результаты ранее проведенного эксперимента показали, что использование электронных сигарет повышает риск развития рака ротовой полости - и в этом отношении вейпы не менее вредны, чем обычные сигареты. Кроме того, в российском Минздраве выяснили, что курение электронных сигарет развивает никотиновую зависимость.
Как писали Dni.Ru, по заключению врачей, курение вейпа делает стенки артерий и вен более ломкими. А значит, пользователи электронных испарителей со временем гарантированно получат проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Астролог из "Давай поженимся" оказалась в больнице
Артистка обнародовала новое видео
Дарья Друзьяк попала в больницу
Артистка высказалась о личной жизни