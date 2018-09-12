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Общество

Доказана смертельная опасность электронных сигарет

Фото: pixabay.com
Электронные сигареты представляют не меньшую опасность для здоровья курильщиков, чем обычные. Доказано, что большая часть вызывающих рак веществ оседает в легких.
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Ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни проанализировали концентрацию альдегидов и токсинов, провоцирующих рак, до и после курения электронных сигарет. Наблюдалась группа из 12 человек.

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Проведенные замеры дали неутешительные результаты. Ученые сравнили концентрацию вредных веществ в дыме от таких сигарет и воздухе, который выдыхали участники эксперимента в процессе курения.

Выяснилось, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него. В то же время содержание таких опасных веществ, как формальдегид, в воздухе, который выдыхают пациенты, в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты. Значит, большая часть этого вредного соединения оседает в организме человека, пишет EurekAlert.

Результаты ранее проведенного эксперимента показали, что использование электронных сигарет повышает риск развития рака ротовой полости - и в этом отношении вейпы не менее вредны, чем обычные сигареты. Кроме того, в российском Минздраве выяснили, что курение электронных сигарет развивает никотиновую зависимость.

Как писали Dni.Ru, по заключению врачей, курение вейпа делает стенки артерий и вен более ломкими. А значит, пользователи электронных испарителей со временем гарантированно получат проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Автор: Андрей Евлампиев12 сентября 2018, 09:59

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