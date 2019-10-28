Вырастет грудь и придет импотенция: от каких напитков мужчинам лучше отказаться

Медики собрали список вредных для мужчин напитков. Врачи призвали отказаться от них представителям сильного пола старше 50.

Как оказалось, опасность представляет собой не только алкоголь, о вреде которого уже было сказано почти все, что можно, но и даже магазинный сок. Некоторые напитки даже содержат женские гормоны и могут поспособствовать тому, что у мужчин начнет расти грудь.

В первую очередь врачи настоятельно рекомендуют отказаться от газировки, причем не только сладкой, но и обычной минеральной воды. В сладких сильногазированных напитков очень много различных химических веществ, плохо влияющих на организм пожилого человека, а уж сахара туда кладут, мягко говоря, много.

Что касается обычной минералки, то здесь опасность представляет щелочь. Она плохо влияет на процессы пищеварения и способна вызвать повышенное образование газов в кишечнике или даже диарею. Кроме того, она оказывает негативное влияние на здоровье всех органов, входящих в пищеварительный тракт.

Далее по списку... Ну как же могло обойтись без алкоголя, о вреде которого так много говорят в последнее время? Он часто становится причиной цирроза печени, а также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Как сообщает телеканал "Царьград", третьим напитком стал кофе, без которого большая часть населения нашей страны не может представить свое утро. Его употребление также негативно сказывается на сердечно-сосудистой и нервных системах, что может привести к сбою в их работе.

Кроме того, медики обнаружили в нем вещества, которые "являются аналогами женских гормонов". Иными словами, при употреблении кофе у мужчин может начать расти грудь, как у женщины. Помимо этого регулярный прием ароматного напитка может привести к проблемам с мужской потенцией.

Замыкает список обычный магазинный сок. В нем много концентратов и сахара. Плюс, этот прохладительный напиток весьма калорийный, что в свою очередь может вылиться в проблемы с лишним весом.