Просроченные продукты в России решили отдать на корм скоту

Соответствующий законопроект уже представили в правительстве на обсуждение. Пока однозначного решения не приняли, однако идея многим кажется здравой.
Представители ведомства отметили, что перед ними стоят задачи грамотного ресурсосбережения. Их можно решить, если снизить объем отходов. Кроме того, это позволит ликвидировать или хотя бы остановить рост свалок, которые стали одной из глобальных экологических проблем в России.
"Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных или удобрений", – передает слова заместителя главы Минпромторга телеканал "360".
По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в нашей стране ежегодно порядка 700 тысяч тонн продуктов питания, которые не успели продать до окончания срока годности, отправляют на свалку. Эти продукты становятся пищей для животных, обитающих на "мусорных локациях". Кроме того, огромные мусорные кучи привлекают хищных зверей, которые могут перебраться в поисках еды поближе к городам и селам.
Напомним, что на сегодняшний день все некачественные или нереализованные до конца срока годности продукты подлежат выводу из оборота. Продавец обязан либо самостоятельно утилизировать просрочку, либо на основании предписаний специальный контролирующих органов.
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