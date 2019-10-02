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Здоровье

В России отозвали провоцирующее рак желудка лекарство

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В России из обращения изымают лекарство от язвы желудка "Зантак", поскольку специалисты установили, что содержащиеся канцерогены могут быть потенциально опасны для здоровья. Процедуру инициировала компания "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", которая ранее зарегистрировала лекарство, пишет  "Коммерсант". 

В Росздравнадзоре изданию пояснили, что в "Зантаке" наибольшую опасность представляет компонент ранитидин гидрохлорида, который производится в Индии. В нем обнаружили примеси гепатотропного яда, влияющего на печень, что в свою очередь при длительном употреблении может также привести к раку желудка. 

2 октября 2019, 22:26

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