Не вызывает рак: опровергнута теория о пагубном влиянии мяса

Канадские ученые доказали, что никакой прямой взаимосвязи между потреблением данного продукта и развитием онкологических заболеваний нет. Они пришли к такому выводу благодаря результатам пяти исследований.
Специалисты проанализировали результаты 12 рандомизированных контролируемых испытаний. В каждом из них принимали участие около 54 тысяч человек. По результатам стало понятно, что наносимый мясом вред слишком незначителен, чтобы провоцировать серьезные болезни.
По данным Lenta.ru, другие исследования были нацелены на выявление связи между сокращением употребления мяса и улучшением состояния здоровья. В них приняли участие уже более миллиона добровольцев. Однако и тут никакой связи не обнаружилось, сообщает "Царьград".
"Все пять обзоров показали, что если речь идет об умеренном потреблении красного мяса, а это около трех порций в неделю, то оно практически отрицательно не влияет на здоровье человека", – заявили эксперты.
Тем временем, Всемирный фонд исследований рака не согласен с данным заявлением. Их исследования показали, что регулярное употребление переработанного и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
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