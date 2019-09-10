Назван убивающий молодежь вид рака

По словам специалистов, такая закономерность прослеживается среди жителей девяти стран с высоким уровнем дохода. Первой в этом списке по уровню заболеваемости оказалась Южная Корея.
Там ежегодно этот диагноз ставят примерно 12,9 пациентам из каждых 100 тысяч жителей в возрасте до 50 лет, сообщает журнал GI Cancer. За ней – Австралия, США и Словакия с 10-11 новыми пациентами на 100 тысяч человек.
При этом меньше всего молодых пациентов было в Чили, Уганде и Индии – всего 3,5-3,8 человека на сотню тысяч. В списке содержатся данные по 43 государствам.
В масштабном исследовании участвовали люди в возрасте от 20 до 49 лет. При этом уточняется, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей меньше, чем у пожилых.
Причина роста числа молодых больных раком толстой кишки кишечника неизвестна, но ученые выдвинули несколько теорий. Это связано с употреблением фаст-фуда и готовой пищи, в том числе из-за лечения детей антибиотиками.
Специалисты отмечают, что неправильное питание – один из самых значимых факторов заболеваемости раком толстой кишки. Также сказываются на риске заболеть страшным недугом курение, сидячий образ жизни и нехватка физической активности.
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