Названа самая эффективная диета
Исследователи наблюдали в течение восьми недель за 69 пациентами, страдающими от ожирения. Они установили, что люди, которые придерживались диеты с малым количеством углеводов, потеряли на 10% больше висцерального жира, чем те, кто предпочел низкокалорийное питание. Известно, что висцеральный жир окружает внутренние органы человека и может приводить к повышению давления, развитию болезней сердца и сосудов и сахарного диабета.
Главной причиной появления лишнего веса считается чрезмерное употребление пяти продуктов – хлеба, картофеля, риса, сахарных хлопьев и пасты. Вредную еду ученые рекомендуют заменить более полезной. Например, вместо сладких хлопьев можно употреблять кашу, вместо жареной картошки – запеченную.
Ранее специалисты из Университета Копенгагена в Дании разработали вакцину, которая поможет избавиться от лишних килограммов. Препарат действует как энергетический регулятор и направляет накопленную энергию на избавление от лишнего веса. Иными словами, вакцина вводит организм в заблуждение и заставляет клетки избавляться от подкожного жира. Ученые уверены, что теперь люди смогут худеть, "не вставая с дивана".
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