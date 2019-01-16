Создан убивающий рак пластырь
Специалисты создали чудо-пластырь, который позволит лекарствам попадать в организм дозированно в течение заданного времени. Полезные для онкобольного вещества будут доставлены через поверхность кожи с помощью микроигл, размещенных на пластыре.
Инновационная методика позволит обойти минусы таблеток и инъекций. Ученые работают над созданием пластыря-иммуномодулятора для больных раком, передают "Известия".
Доставка лекарств через кожу — перспективное направление. При приеме таблеток они проходят через желудочно-кишечный тракт и печень, прежде чем поступить в общую кровеносную систему.
Новая методика подходит к стадии доклинических испытаний на животных. Вскоре умные пластыри будут протестированы на человеческой коже, полученной в ходе косметических операций.
Позже в подобные пластыри планируется вводить сильнодействующие обезболивающие, лекарства для больных с нарушениями памяти и противозачаточные средства. Ноу-хау может помочь пациентам с довольно широким спектром заболеваний.
Ранее медики заявили, что разговоры о заразности рака несостоятельны. По их словам, онкологические заболевания имеют природу, в корне отличную от инфекционных и вирусных болезней.
Подруга рассказала о состоянии Примадонны
Родившая летом блондинка впервые продемонстрировала фигуру
Дочь артиста удалила все фото экс-возлюбленного
Меган и Кейт не могут найти общий язык