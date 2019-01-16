Раскрыта причина заразности рака
Злокачественная лицевая опухоль тасманийского дьявола может передаваться другим представителям этого вида через укусы. Заболевание практически всегда приводит к смерти зверей. Как сообщают специалисты, болезнь уничтожила почти 90% популяции.
Чтобы спасти животных от исчезновения, исследователи начали изучать строение зараженных клеток. Выяснилось, что на их поверхности находятся белки ErbB, которые обладают повышенной активностью. Они запускают сигнальный каскад, приводящий к активации регулирующих работу генов белков STAT3. Иммунная система млекопитающего перестает распознавать опухолевые клетки, что приводит к началу процесса метастазирования.
Как утверждают австрийские ученые, препараты, задерживающие работу ингибитора ErbB, помогут приостановить развитие онкологии у тасманийского дьявола. В ближайшее время специалисты планируют испытать эти лекарства на животных.
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