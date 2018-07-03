Ученые заявили о вреде кофе для украинцев

Кофе вовсе не бодрит, заявили украинские диетологи. По их мнению, употребление более двух чашечек в день превращает любителя этого напитка в издерганного человека.

Упорядочить и оформить отношения с кофе призывает своих подписчиков украинский диетолог Татьяна Фиалкова. По ее данным, стандартная доза кофеина – 75 мг, одна чашечка эспрессо. Дневная норма – не более двух чашек. Прием большего количества кофе уже не будет оказывать бодрящего эффекта на организм – а вызовет тревогу, раздражительность и нервную неадекватность, уверена Фиалкова.

Срок выведения кофеина из организма зависит от достаточного потребления воды, а также хорошей работы печени и почек. В норме одна порция этого вещества полностью выводится из организма спустя 5-10 часов. Однако у некоторых печень расщепляет кофеин быстрее, организм очищается уже через пару часов. У других же, напротив, одна порция циркулирует в крови до 10 часов - именно поэтому такие пациенты не могут заснуть, если выпили кофе после 14:00.

Двойная доза кофеина (2 чашки эспрессо), по данным Фиалковой, блокирует до половины рецепторов в головном мозге. Так что прием большего количества кофе не даст бодрящего эффекта. Они заблокируют рецепторы торможения, которые отвечают за то, чтобы человек успокоился после волнения. Так что пациент будет испытывать тревогу, раздражительность, станет издерганным и неадекватным, уверена диетолог.

Фиалкова рекомендует вместо употребления кофе заняться восстановлением режима сна, отдыха, активности и питания. И заблаговременно отказаться от этого напитка, если в планах – еженедельное голодание.