Кофе неожиданно признали полезным для сердца

Немецкие ученые поделились поистине сенсационным открытием. Они заявили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.

Исследователям из дюссельдорфского университета удалось выяснить, что кофеин помогает активизации белка, который находится в клетках сердца. В результате этого запускается процесс, укрепляющий внутреннюю поверхность сосудов.

Ученые объяснили, что такого эффекта можно добиться с помощью достаточного количества кофеина. По расчетам экспертов, для этого нужно употребить не менее четырех чашек зернового напитка. При этом точную дозировку исследователи пока не называют, передает MedicalXpress.

Более того, исследователи убеждены, что вещество благотворно действует на сердце при таких заболеваниях, как ожирение, диабет, а также при возрастных изменениях. Медики подчеркнули, что полученную информацию в дальнейшем можно задействовать при составлении терапевтических стратегий. Кроме того, результаты работы станут полезны и для диетического консультирования пожилых людей.

Напомним, что исследователи неоднократно подтверждали полезные свойства кофе. Так, эксперты опытным путем доказали, что потребление зернового напитка связано с более низким риском развития сахарного диабета.

Кофеин также понижал процент смертности от сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и инсульта. При этом напиток никак не влиял на число умерших от онкологических патологий.

